Британия ввела санкции против «Движения первых» и матери Кадырова

14 июля 2022 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи – аналога пионерии. Он также возглавил наблюдательный совет объединения. В декабре 2022 г. участники съезда движения по итогам голосования выбрали вариант «Движение первых» в качестве названия организации. Сейчас в нее входят более 11 млн человек – приличная «армия», отмечал президент.