Политика

Британия ввела санкции против «Движения первых» и матери Кадырова

В новый пакет рестрикций вошли 11 российских чиновников и организаций
Ведомости

Великобритания ввела санкции против трех российских организаций и восьми физлиц. В список попали молодежное «Движение первых», общественное движение «Волонтеры Победы» и фонд имени Ахмата Кадырова, говорится на сайте британского МИДа.

Новые санкции направлены, по словам МИД Великобритании, против тех, кто поддерживает якобы «существующую в России принудительную идеологическую обработку украинских детей». Речь идет о школах и молодежных организациях, действующих в новых регионах РФ.

Санкции также коснулись руководителя федерального подросткового центра Валерия Майорова, замдиректора департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минобразования Анастасии Аккуратовой и матери главы Чечни Рамзана Кадырова Аймани, говорится в сообщении МИД Великобритании.

14 июля 2022 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи – аналога пионерии. Он также возглавил наблюдательный совет объединения. В декабре 2022 г. участники съезда движения по итогам голосования выбрали вариант «Движение первых» в качестве названия организации. Сейчас в нее входят более 11 млн человек – приличная «армия», отмечал президент.

Общественное движение «Волонтеры победы», созданное в 2015 г., объединяет добровольцев для сохранения исторической памяти, помощи ветеранам и популяризации истории Великой Отечественной войны и других событий страны.

Президентом Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова является Аймани Кадырова, мать Рамзана Кадырова. Фонд регулярно отправляет гуманитарную помощь жителям новых регионов России. Кадырова имеет награды, в числе которых «Орден Дружбы» от Донецкой и Луганской народных республик и орден Почета.

