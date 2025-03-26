Выступление Путина на заседании набсовета «Движения первых»: главное

В ходе мероприятия к Путину также обратился один из юных участников движения – Никита Камынин. Он предложил активнее привлекать школьников к обучению управлением БПЛА, например, с помощью соревнований. Путин отметил, что навыки применения беспилотников могут быть полезны не только в военных целях, но прежде всего в сельском хозяйстве, промышленности, доставке грузов и т.д. Он пообещал, что министр просвещения Сергей Кравцов подключится к вопросу обучения школьников управлением БПЛА.