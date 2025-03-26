Выступление Путина на заседании набсовета «Движения первых»: главное

Выступление Путина на заседании набсовета «Движения первых»: главноеВ рядах объединения уже 11 млн человек – «приличная армия», отметил президент
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета общероссийского движения детей и молодежи «Движение первых». Мероприятие проходит на площадке национального центра «Россия» в Москве. «Ведомости» собрали главные заявления президента.
«Движение растет, ширится, в его рядах сегодня 11 млн человек, свыше 11 млн, это уже так, приличная "армия" целая. И что очень важно, активно работает и в больших городах, и в малых населенных пунктах это движение», – сказал Путин.
Он призвал и дальше наращивать инфраструктуру объединения, оно должно работать везде, где есть дети и подростки. Нужно создавать единую целостную взаимосвязанную систему по месту жительства, учебы в школах, колледжах, вузах, в организациях дополнительного образования, в детских оздоровительных лагерях, подчеркнул президент.
Путин также поблагодарил всех, кто включился в работу движения. По его словам, среди наставников объединения – все больше участников специальной военной операции.
«Это очень важно, что ветераны боевых действий, люди разных национальностей, возрастов, профессий, которые вместе встали на защиту России, стоят рядом в деле самом важном, самом основном для будущего России – в деле воспитания детей и подростков», – сказал президент.
Путин в рамках мероприятия поддержал предложение начальника штаба «Юнармии» Владислава Головина разместить на фасадах учебных заведений страны девиз «Долг, Отечество, Честь». При этом он отметил, что все должно быть «в меру и к месту».
На заседании набсовета губернатор Красноярского края Михаил Котюков доложил Путину, что на берегу Енисея в центре Красноярска планируется построить многофункциональный центр для детей и молодежи. Его рабочее название – «Площадь первых». Центр планируют построить к 400-летию города в 2028 г. Котюков попросил президента поддержать эту совместную с движением инициативу. В ответ Путин выразил надежду, что проект будет реализован. По его словам, это будет хорошим примером для всей страны.
В ходе мероприятия к Путину также обратился один из юных участников движения – Никита Камынин. Он предложил активнее привлекать школьников к обучению управлением БПЛА, например, с помощью соревнований. Путин отметил, что навыки применения беспилотников могут быть полезны не только в военных целях, но прежде всего в сельском хозяйстве, промышленности, доставке грузов и т.д. Он пообещал, что министр просвещения Сергей Кравцов подключится к вопросу обучения школьников управлением БПЛА.
Путин также поддержал идею о необходимости системной работы по воспитанию в школах, в том числе с помощью советников директоров по воспитанию. Он пообещал поддержать это направление.