Росмолодежь займется подготовкой специалистов по патриотическому воспитанию

В России существует «множество нормативно-правовых актов» по патриотическому воспитанию, но они носят разнородный характер и в них нет единого подхода, уточнила Беликова на конференции. По этой причине Роспатриотцентр вместе с депутатами комитета Госдумы по молодежной политике разрабатывают закон о патриотическом воспитании, напомнила она. По ее словам, этот документ определит цели и основные направления такого воспитания.