Росмолодежь займется подготовкой специалистов по патриотическому воспитанию

Росмолодежь займется подготовкой специалистов по патриотическому воспитаниюТакие кадры состоят преимущественно из активистов, считают в агентстве
Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) займется системной подготовкой кадров в области патриотического воспитания: организация разработает стандарт и методические рекомендации для таких специалистов. Об этом директор Роспатриотцентра (подведомственен агентству) Елена Беликова рассказала на конференции «Актуальные направления развития стратегии патриотического воспитания» в Краснодарском государственном институте культуры.
«Ранее кадры организаторов и руководителей патриотического воспитания пополнялись в основном за счет самодеятельных молодежных активистов, ветеранов военной службы, спорта и других категорий. Однако далеко не все из них профессионально владеют предметом, имеют соответствующие знания и навыки в области педагогики и психологии, управления, социальной работы, маркетинга, финансовой грамотности», – сказала Беликова.
В России существует «множество нормативно-правовых актов» по патриотическому воспитанию, но они носят разнородный характер и в них нет единого подхода, уточнила Беликова на конференции. По этой причине Роспатриотцентр вместе с депутатами комитета Госдумы по молодежной политике разрабатывают закон о патриотическом воспитании, напомнила она. По ее словам, этот документ определит цели и основные направления такого воспитания.
Сначала Роспатриотцентр разработает законопроект о патриотическом воспитании, а уже затем – подзаконный акт, который утвердит стандарт и методические рекомендации для специалистов в области патриотического воспитания, пояснил «Ведомостям» представитель Росмолодежи.
Росмолодежь активно вовлекает ветеранов спецоперации в сферу молодежной политики, напомнил на конференции глава агентства Григорий Гуров. «Их пример и целеустремленность – важный нравственный ориентир для юного поколения», – сказал он.
Разработкой законопроекта о патриотическом воспитании занималась администрация президента (АП) совместно с близкими к Кремлю экспертами, в том числе из клуба «Дигория», писали «Ведомости» в октябре 2024 г. со ссылкой на три близких к АП источника. Тогда законопроект планировалось внести в Госдуму в весеннюю сессию 2025 г.