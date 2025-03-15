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Росмолодежь займется подготовкой специалистов по патриотическому воспитанию

Такие кадры состоят преимущественно из активистов, считают в агентстве
Виталий Крюков
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) займется системной подготовкой кадров в области патриотического воспитания: организация разработает стандарт и методические рекомендации для таких специалистов. Об этом директор Роспатриотцентра (подведомственен агентству) Елена Беликова рассказала на конференции «Актуальные направления развития стратегии патриотического воспитания» в Краснодарском государственном институте культуры.

«Ранее кадры организаторов и руководителей патриотического воспитания пополнялись в основном за счет самодеятельных молодежных активистов, ветеранов военной службы, спорта и других категорий. Однако далеко не все из них профессионально владеют предметом, имеют соответствующие знания и навыки в области педагогики и психологии, управления, социальной работы, маркетинга, финансовой грамотности», – сказала Беликова.

В России существует «множество нормативно-правовых актов» по патриотическому воспитанию, но они носят разнородный характер и в них нет единого подхода, уточнила Беликова на конференции. По этой причине Роспатриотцентр вместе с депутатами комитета Госдумы по молодежной политике разрабатывают закон о патриотическом воспитании, напомнила она. По ее словам, этот документ определит цели и основные направления такого воспитания.

Сначала Роспатриотцентр разработает законопроект о патриотическом воспитании, а уже затем – подзаконный акт, который утвердит стандарт и методические рекомендации для специалистов в области патриотического воспитания, пояснил «Ведомостям» представитель Росмолодежи. 

Росмолодежь активно вовлекает ветеранов спецоперации в сферу молодежной политики, напомнил на конференции глава агентства Григорий Гуров. «Их пример и целеустремленность – важный нравственный ориентир для юного поколения», – сказал он.

Разработкой законопроекта о патриотическом воспитании занималась администрация президента (АП) совместно с близкими к Кремлю экспертами, в том числе из клуба «Дигория», писали «Ведомости» в октябре 2024 г. со ссылкой на три близких к АП источника. Тогда законопроект планировалось внести в Госдуму в весеннюю сессию 2025 г.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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