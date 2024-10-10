Власти работают над проектом закона о патриотическом воспитании

В администрации президента (АП) совместно с близкими к Кремлю экспертами, в том числе из клуба «Дигория», ведется работа над законопроектом о патриотическом воспитании. Его могут внести в Госдуму в весеннюю сессию 2025 г., рассказали «Ведомостям» три близких к АП источника. Кто внесет инициативу в Госдуму, пока не решено. Отдельный рамочный закон должен подробно раскрыть, что в России будут понимать под патриотическим воспитанием, в нем будет прописан соответствующий понятийный аппарат, а также задачи, которые будут стоять перед органами власти в этой сфере, говорит источник «Ведомостей».