Власти работают над проектом закона о патриотическом воспитании

Власти работают над проектом закона о патриотическом воспитанииУже в начале 2025 года инициативу могут внести в Госдуму
В администрации президента (АП) совместно с близкими к Кремлю экспертами, в том числе из клуба «Дигория», ведется работа над законопроектом о патриотическом воспитании. Его могут внести в Госдуму в весеннюю сессию 2025 г., рассказали «Ведомостям» три близких к АП источника. Кто внесет инициативу в Госдуму, пока не решено. Отдельный рамочный закон должен подробно раскрыть, что в России будут понимать под патриотическим воспитанием, в нем будет прописан соответствующий понятийный аппарат, а также задачи, которые будут стоять перед органами власти в этой сфере, говорит источник «Ведомостей».
Для реализации нового нацпроекта «Молодежь и дети» нужен отдельный закон, рассказывает другой источник. Кроме того, в разрабатываемой инициативе есть «пропагандистское обрамление», говорит собеседник «Ведомостей», а также прописано, кто и за что отвечает на федеральном и региональном уровнях в сфере патриотического воспитания. Тема молодежной политики не остается в «одной Росмолодежи», говорит источник: «Этим же занимается и Минспорт, и Минпросвещения, и фонд «Защитники Отечества», и «Юнармия». После появления законопроекта у этих ведомств и организаций появится нормативка, по которой нужно жить.
«Запрос на то, чтобы переосмыслить тему патриотического воспитания, сделать законодательство взаимосвязанным с ценностным каркасом нашей страны, распаковать смыслы традиционных ценностей в конкретные формы взаимодействия, модели поведения, обеспечить необходимое нормативное регулирование, есть», – заявил «Ведомостям» глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев («Единая Россия»). Ведь вопросы патриотического воспитания фигурируют в действующих законах, в том числе в законе об образовании, и в законе о добровольчестве. Поэтому дискуссия над законопроектом о патриотическом воспитании ведется – в ней многие принимают участие, добавляет депутат.
Один из источников, близких к АП, говорит, что при работе над проектом закона будут учтены и предложения парламентариев. Комитет Госдумы по молодежной политике работает над своей инициативой с 2021 г., действует рабочая группа с сенаторами, которая обсуждает концепцию законопроекта о патриотическом воспитании, говорит зампред комитета Юлия Саранова («Единая Россия»).
Что предлагают в законе о молодежной политике
Федеральные органы госвласти, органы власти регионов и местного самоуправления осуществляют разработку и реализацию комплекса мер «по воспитанию в молодежной среде гражданственности, патриотизма, преемственности традиций, уважения к отечественной истории, историческим, национальным и иным традициям народов РФ» и проч. Также они содействуют деятельности центров патриотического воспитания, военно-патриотических объединений, поисковых и других организаций в сфере патриотического воспитания молодежи. Они следят за эффективностью этой работы.
11 сентября группа депутатов и сенаторов (среди них и Метелев) уже внесли пакет поправок в действующий закон о молодежной политике. В частности, закон предлагается дополнить новой статьей «Патриотическое воспитание молодежи». В ней перечислены полномочия органов власти в этой сфере.
По словам Сарановой, в ноябре в Якутии будет выездное совещание комитета, где будет обсуждаться тема патриотического воспитания: «И в частности, опыт Якутии, поскольку это один из первых субъектов РФ, кто принял закон о патриотическом воспитании на региональном уровне». В регионах в основном с начала 2020-х гг. (где-то, как в Ростовской области, раньше) принимают свои законы о патриотическом воспитании. Подобные законодательные акты есть в Нижегородской, Ленинградской, Свердловской, Вологодской, Пензенской, Ростовской, Иркутской, Самарской, Московской областях, Красноярском крае и других регионах.
Система патриотического воспитания должна быть в любой стране, потому что любое государство заинтересовано вырастить молодое поколение здоровое, хорошо образованное, любящее родину и нацеленное на самореализацию у себя дома, говорит руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин: «Понятно, что для этого нужна нормативно-правовая база. Вопрос в том, как будут выглядеть конкретные формулировки. Главное, чтобы они помогали достигать этих целей, а не превращались в набор дежурных фраз и не приводили к дежурным отчетным мероприятиям и росту бумажно-бюрократического творчества».
Подобные инициативы сейчас приветствуются на высшем уровне и под них можно получить зеленый свет и финансирование, говорит руководитель фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Еще одна задача, которая решается таким предложением, – это стремление задать идеологическую рамку системе образования: внешне не нарушая конституционный запрет на государственную идеологию, но и не особенно соблюдая его», – считает эксперт.
На федеральном уровне были попытки принятия такого закона. В 2017 г. законопроект о патриотическом воспитании уже вносился группой депутатов от «Единой России» в Госдуму. В нем прописывались отдельные понятия: «патриотизм», «Отечество», «патриотическое воспитание», а также говорилось о духовно-нравственном, гражданско-патриотическом, военно-патриотическом направлениях воспитания. В марте 2023 г. инициатива была отклонена. Профильный комитет в заключении указывал, что законопроект не поддержан правительством и Счетной палатой и что предлагаемые нормы «утратили свою актуальность».
При этом в указе о национальных целях развития до 2030 г. и на перспективу до 2036 г., который Владимир Путин подписал 7 мая 2024 г., одной из целей названа «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности». Как раз для достижения этой цели говорится, что к 2030 г. должны быть созданы условия «для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей», увеличена доля людей, которые участвуют в проектах патриотического воспитания и т. д.
В нацпроект «Молодежь и дети», о создании которого Путин заявил в послании Федеральному собранию в феврале, также будет включено патриотическое воспитание. В перечне поручений, который был подписан президентом 4 августа по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, говорилось, что правительство и профильная комиссия Госсовета при разработке нацпроекта «Молодежь и дети» должны проработать вопросы включения в нацпроект мероприятий, направленных на военно-патриотическое воспитание детей и молодежи, в том числе привлекая к работе с ними участников спецоперации. В прошлую шестилетку федеральный проект «Патриотическое воспитание» был частью нацпроекта «Образование».