ВС РФ нанесли групповой удар по топливной инфраструктуре Украины
Ночью российская армия нанесла групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) и топливной инфраструктуры Украины, используемым в интересах вооруженных сил соседней республики. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Атака была совершена с использованием высокоточного оружия большой дальности воздушного, морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).
Согласно данным оборонного ведомства, военные Вооруженных сил (ВС) России достигли целей удара. Все назначенные объекты были поражены.
Кроме того, по данным Минобороны, за ночь дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 105 украинских беспилотников над регионами России, Черным и Азовским морями. Больше всего из них – 25 единиц – были ликвидированы над Ростовской областью.