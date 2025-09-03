ВС РФ нанесли групповой удар по топливной инфраструктуре Украины

Кроме того, по данным Минобороны, за ночь дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 105 украинских беспилотников над регионами России, Черным и Азовским морями. Больше всего из них – 25 единиц – были ликвидированы над Ростовской областью.