Политика

Силы ПВО ликвидировали 105 украинских беспилотников над регионами РФ за ночь

Ведомости

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 105 беспилотников вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России, Черным и Азовским морями, сообщили в Минобороны РФ. Атаки были отражены с 23:00 мск 2 сентября до 7:00 мск 3 сентября.

Наибольшее количество БПЛА (25 единиц) российские военные уничтожили в небе над Ростовской областью, еще 24 дрона – над Брянской областью. В Краснодарском крае и над акваторией Черного моря было нейтрализовано 20 и 15 беспилотников соответственно. Атаку 10 воздушных целей силы ПВО отразили над территорией Калужской области, восьми – в Крыму, двух – над акваторией Азовского моря. Один БПЛА был сбит в Смоленской области.

В Ростовской области обломки беспилотника повредили контактную сеть в районе станции Кутейниково на участке Россошь – Лихая. В результате задерживаются в пути следования 26 пассажирских поездов на период до 4 часов 15 минут. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что на крышу здания станции упал неразорвавшийся боеприпас. Специалисты провели эвакуацию пассажиров и сотрудников, оцепив здание для работы саперов.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз написал в Telegram-канале, что в Брянске после ночной атаки повреждено остекление квартиры в одном из домов, четыре легковых автомобиля и инфраструктурный объект. Кроме того, удары коснулись трех частных жилых домов, в том числе хозяйственных построек на их территории.

В период с 20:00 до 23:00 мск 2 сентября средства ПВО уничтожили 27 беспилотников над российскими регионами. Атаки отразили в Крыму и Ростовской, Брянской, Белгородской областями, а также над акваторией Черного моря.

