Силы ПВО ликвидировали 105 украинских беспилотников над регионами РФ за ночь

Наибольшее количество БПЛА (25 единиц) российские военные уничтожили в небе над Ростовской областью, еще 24 дрона – над Брянской областью. В Краснодарском крае и над акваторией Черного моря было нейтрализовано 20 и 15 беспилотников соответственно. Атаку 10 воздушных целей силы ПВО отразили над территорией Калужской области, восьми – в Крыму, двух – над акваторией Азовского моря. Один БПЛА был сбит в Смоленской области.