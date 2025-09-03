Путин 4 сентября проведет совещание по развитию ТЭК на Дальнем Востоке
Президент России Владимир Путин 4 сентября во Владивостоке проведет совещание, посвященное развитию топливно-энергетического комплекса (ТЭК) на Дальнем Востоке. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Будет совещание субстантивное по развитию ТЭК на Дальнем Востоке. И вопросы генерации, электрогенерации будут обсуждаться», – сказал представитель Кремля.
Также, по данным Пескова, запланированы встречи лидера РФ с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко и с полномочным представителем президента в ДФО Юрием Трутневым.
Новые проекты, компании и объекты ТОРов будут представлены президенту в формате видеоконференции.
«Завтра целый день будем посвящены предметным вопросам развития Дальнего Востока», – добавил Песков.
С 3 по 6 сентября во Владивостоке в десятый раз проходит Восточный экономический форум. В этом году главная тема форума – «Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания». ВЭФ проводится с 2015 г. и направлен на ускоренное развитие экономики Дальнего Востока, а также расширение международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Организатором выступает фонд «Росконгресс».