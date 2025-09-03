Путин 4 сентября проведет совещание по развитию ТЭК на Дальнем Востоке

С 3 по 6 сентября во Владивостоке в десятый раз проходит Восточный экономический форум. В этом году главная тема форума – «Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания». ВЭФ проводится с 2015 г. и направлен на ускоренное развитие экономики Дальнего Востока, а также расширение международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Организатором выступает фонд «Росконгресс».