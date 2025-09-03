Путин встретился с президентом Вьетнама Лыонгом Кыонгом в Пекине
Президент РФ Владимир Путин проводит последнюю встречу в рамках визита в Пекин со своим вьетнамским коллегой Лыонгом Кыонгом.
В ходе встречи российский лидер отметил, что сотрудничество Москвы и Ханоя в последние годы интенсифицировалось, передает ТАСС. Путин подчеркнул, что ему «даже трудно перечислить» все направления сотрудничества двух стран.
3 сентября Путин принял участие в торжественных мероприятиях в Пекине, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны и победе китайского народа в войне против Японии.
В рамках визита в Пекин российский лидер провел встречи с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном, главой Сербии Александром Вучичем, президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, премьер-министром Словакии Робертом Фицо, главой КНР Си Цзиньпинем, премьер-министром Пакистана Масудом Пезешкианом и др.