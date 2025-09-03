Дуда обвинил Зеленского в попытках втянуть Польшу в конфликт с Россией
Экс-президент Польши Анджей Дуда заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский пытался втянуть республику в вооруженный конфликт с Россией. В частности, речь идет об инциденте с падением украинской ракеты в Люблинском воеводстве осенью 2022 г., сообщил Дуда польскому журналисту Богдану Рымановскому, пишет «БелТА».
В ноябре 2022 г. ракета упала на деревню Пшеводув в Люблинском воеводстве, погибли два человека. Тогда Зеленский утверждал, что это российское оружие, и подталкивал Варшаву вступить в конфликт. Позже появилась версия, что ракета была выпущена украинскими средствами ПВО. Журналист спросил у Дуды, звонил ли ему Зеленский и начал ли он оказывать на Польшу давление, чтобы та заявила о принадлежности ракеты России. Экс-президент ответил, что «можно и так сказать».
По словам Дуды, он воспринял это в качестве попытки втянуть Польшу в конфликт.
«Они [украинские власти] с самого начала пытались втянуть всех в [конфликт]. Очевидно, это в их интересах, и для них было бы лучше всего, если бы они смогли втянуть в войну страны НАТО», – сказал он.
3 сентября генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что альянс принимает участие в переговорах по вопросу гарантий безопасности Киеву и подготовке размещения войск в постсоветской республике. По его словам, участие в переговорах принимает главнокомандующий силами НАТО в Европе и НАТО, как организация, «безусловно, в этом участвует, поскольку нам очень важно, чтобы наши войска не были слишком распылены».