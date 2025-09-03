Дуда обвинил Зеленского в попытках втянуть Польшу в конфликт с Россией

В ноябре 2022 г. ракета упала на деревню Пшеводув в Люблинском воеводстве, погибли два человека. Тогда Зеленский утверждал, что это российское оружие, и подталкивал Варшаву вступить в конфликт. Позже появилась версия, что ракета была выпущена украинскими средствами ПВО. Журналист спросил у Дуды, звонил ли ему Зеленский и начал ли он оказывать на Польшу давление, чтобы та заявила о принадлежности ракеты России. Экс-президент ответил, что «можно и так сказать».