В Германии скончался седьмой кандидат от АдГ на муниципальных выборах

Заместитель председателя АдГ в Северном Рейне – Вестфалии Кей Готтшалк опроверг версии о возможной криминальной подоплеке происходящего. «Мы, конечно, будем рассматривать дела с должной деликатностью и тщательностью. Но нет никаких доказательств того, что это убийство или что-то подобное», – подчеркнул он. По словам Готтшалка, у части умерших кандидатов были серьезные хронические заболевания.