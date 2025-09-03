В Германии скончался седьмой кандидат от АдГ на муниципальных выборах
В Германии в земле Северный Рейн – Вестфалия зарегистрирована седьмая смерть кандидата от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) накануне муниципальных выборов. Как сообщает Welt, скончался 80-летний Ханс-Иоахим Кинд, баллотировавшийся в районе Кременхолль города Ремшайд. По данным местного отделения партии, он умер естественной смертью после продолжительной болезни.
Заместитель председателя АдГ в Северном Рейне – Вестфалии Кей Готтшалк опроверг версии о возможной криминальной подоплеке происходящего. «Мы, конечно, будем рассматривать дела с должной деликатностью и тщательностью. Но нет никаких доказательств того, что это убийство или что-то подобное», – подчеркнул он. По словам Готтшалка, у части умерших кандидатов были серьезные хронические заболевания.
Ранее Politico сообщало, что к четырем известным смертям кандидатов добавились еще два случая среди запасных представителей АдГ. По данным полиции, признаков внешнего вмешательства нет.
В МВД Северного Рейна – Вестфалии отметили, что смерти кандидатов фиксируются и в других партиях и объединениях. По состоянию на понедельник сообщалось о шести подобных случаях среди партий, не входящих в АдГ.
Муниципальные выборы в регионе пройдут 14 сентября.