«Альтернативу для Германии» изолируют от власти

«Альтернативу для Германии» изолируют от властиОна признана экстремистской, что упрощает контроль за партией, до ликвидации еще далеко
Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) 2 мая была признана экстремистской на территории всей страны внутренней спецслужбой ФРГ – Федеральным ведомством по защите конституции. Как говорится в заявлении ведомства, такое решение было принято «из-за неуважительного отношения к человеческому достоинству». В документе отмечается, что после «тщательной экспертизы» было установлено несоответствие между политикой партии и демократическими устоями ФРГ. К таким несоответствиям было отнесено «этническое понимание народа». Из немецкого народа у АдГ якобы были исключены граждане с историей миграции из мусульманских стран.
Лидеры партии Алис Вайдель и Тино Хрупалла заявили, что АдГ подаст в суд, который должен будет рассмотреть вопрос о том, нарушает ли партия основные принципы конституции. Как говорится в заявлении АдГ, решение ведомства по защите конституции является «серьезным ударом по демократии в федеративной Германии».
Немедленного запрета деятельности партии признание ее экстремистской не предполагает – соответствующее решение должен принять Федеральный конституционный суд Германии. Ранее региональные отделения партии в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт были признаны экстремистскими, что не повредило партии на федеральных выборах 23 февраля, на которых АдГ заняла 2-е место с 20,8% голосов против 28,5% у ХДС/ХСС. С тех пор популярность АдГ продолжала расти, и сейчас она стала первой в рейтинге (см. график).
Признание АдГ экстремистской упрощает слежку – прослушку, надзор и внедрение агентуры. При этом членство в АдГ может быть рассмотрено как «сомнения в верности конституции», пишет Die Zeit, но одного членства недостаточно для служебно-правовых последствий для должностных лиц, соответствующее решение будет приниматься в каждом отдельном случае.
Как заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, решение по АдГ, самой популярной партии в стране, – это возведение германским истеблишментом «новой Берлинской стены». Миллиардер Илон Маск назвал возможный запрет партии «крайним нападением на демократию». Госсекретарь Марко Рубио назвал возможность новых полномочий для слежки за АдГ «замаскированной тиранией». «Экстремистской является не популярная партия AдГ, занявшая 2-е место на недавних выборах, а смертоносная политика открытых границ для иммиграции, против которой выступает AдГ», – подчеркнул Рубио.
С мнением американского госсекретаря не согласились в МИД Германии. «Это демократия. Это решение является результатом досконального и независимого расследования, проведенного с целью защиты нашей конституции и главенства закона», – говорится в заявлении МИДа.
Решение германских властей по АдГ означает, что партию признали неблагонадежной, говорит доцент Финансового университета при правительстве России Александр Камкин. Это означает, что сотрудничество других партий с АдГ теперь вряд ли возможно, даже несмотря на ее высокие рейтинги. Теперь АдГ столкнется с негласным полицейским надзором, в отношении ее будут установлены меры вроде наружного наблюдения, прослушки телефонов и внедрения информаторов. Кроме того, отмечает эксперт, партия может лишиться частных пожертвований, а также государственного финансирования, которое получают германские партии в зависимости от своих успехов на выборах.
При этом говорить о запрете АдГ пока преждевременно: хотя признание партии экстремистской является первым шагом на пути к запрету, его процедура очень сложна. Кроме того, не исключен рост популярности партии – в Германии растут протестные настроения, а у АдГ в таких условиях может сложиться имидж гонимой политической силы, резюмирует Камкин.
Признание АдГ экстремистской осложняет перспективы сотрудничества с партией, говорит старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов. При этом можно ожидать новых провокаций в отношении АдГ, которые ее члены, обладающие малым опытом реальной политики, могут вовремя не распознать. Запрет же АдГ в краткосрочной перспективе маловероятен – соответствующее решение может вынести только Федеральный конституционный суд после разбирательства, которое члены АдГ будут всячески затягивать и использовать суд как дополнительную трибуну для себя. С большей вероятностью, замечает эксперт, партия лишится финансирования со стороны государства. В остальном же АдГ будет работать как и раньше, при этом принимая меры предосторожности и демонстрируя большую умеренность в публичных выступлениях, заключает Соколов.