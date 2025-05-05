«Альтернативу для Германии» изолируют от власти

Признание АдГ экстремистской осложняет перспективы сотрудничества с партией, говорит старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов. При этом можно ожидать новых провокаций в отношении АдГ, которые ее члены, обладающие малым опытом реальной политики, могут вовремя не распознать. Запрет же АдГ в краткосрочной перспективе маловероятен – соответствующее решение может вынести только Федеральный конституционный суд после разбирательства, которое члены АдГ будут всячески затягивать и использовать суд как дополнительную трибуну для себя. С большей вероятностью, замечает эксперт, партия лишится финансирования со стороны государства. В остальном же АдГ будет работать как и раньше, при этом принимая меры предосторожности и демонстрируя большую умеренность в публичных выступлениях, заключает Соколов.