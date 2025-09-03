Reuters: Украина будет производить топливо для ракет «Фламинго» в Дании

The New York Times 2 сентября писала, что сейчас Украина надеется, что вскоре сможет положиться на свою новую ракету «Фламинго». По словам экспертов, в теории она может пролететь более 1800 миль (около 2900 км) с полезной нагрузкой в 2500 фунтов (около 134 кг). Как пишет NYT, это означает, что ракета может долететь до Москвы, а также других городов. Тем не менее ее эффективность на поле боя остается недоказанной.