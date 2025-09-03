Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Reuters: Украина будет производить топливо для ракет «Фламинго» в Дании

Ведомости

Украинская компания Fire Point будет производить топливо для ракет большой дальности «Фламинго» в Дании. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на датское правительство.

По данным агентства, производство будет расположено недалеко от датской военно-воздушной базы Skydstrup, где базируется парк истребителей F-16.

Глава минобороны Дании Троэльс Лунд Поульсен назвал такое решение «рукой помощи Украине в борьбе за безопасность».

The New York Times 2 сентября писала, что сейчас Украина надеется, что вскоре сможет положиться на свою новую ракету «Фламинго». По словам экспертов, в теории она может пролететь более 1800 миль (около 2900 км) с полезной нагрузкой в 2500 фунтов (около 134 кг). Как пишет NYT, это означает, что ракета может долететь до Москвы, а также других городов. Тем не менее ее эффективность на поле боя остается недоказанной.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь