В ЕП усомнились в возможности закупки энергоносителей у США на $250 млрд в год
Выполнение обязательств в рамках торговой сделки Европейского союза (ЕС) по закупке энергоносителей у США на сумму в $250 млрд в год «абсолютно нереалистично», заявил глава комитета Европарламента по международной торговле Бернд Ланге во время общения с прессой.
«Я не вижу возможностей это реализовать. И у меня есть сомнения, что возможности США способны обеспечить такое количество нефти и СПГ. Я слышал от некоторых компаний в США, что они не смогут столько поставить», – сказа Ланге (цитата по «РИА Новости»).
27 июля США и ЕС заключили «самую большую сделку». По словам американского президента Дональда Трампа, европейцы обязались инвестировать в экономику США $600 млрд, увеличить закупки товаров от вооружений до энергоресурсов, включая нефть и сжиженный природный газ (СПГ). Их ЕС обещал закупить на $750 млрд за три года.
Кроме того, Брюссель и Вашингтон договорились о взаимном обнулении пошлин на ряд позиций, включая авиазапчасти, часть агропродукции, полупроводниковые приборы и некоторые химикаты.
Министр Франции по европейским вопросам Бенжамен Хаддад 28 июля подчеркнул в своем Х, что сделка привносит временную стабильность, но выглядит «несбалансированной».