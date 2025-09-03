В ЕП усомнились в возможности закупки энергоносителей у США на $250 млрд в год

«Я не вижу возможностей это реализовать. И у меня есть сомнения, что возможности США способны обеспечить такое количество нефти и СПГ. Я слышал от некоторых компаний в США, что они не смогут столько поставить», – сказа Ланге (цитата по «РИА Новости»).