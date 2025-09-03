Путин: слова Мерца – попытка переложить ответственность за трагедию на Украине
Президент России Владимир Путин раскритиковал высказывания канцлера ФРГ Фридриха Мерца, назвав их неудачной попыткой снять с коллективного Запада ответственность за происходящее на Украине.
Так лидер РФ прокомментировал слова Мерца, назвавшего президента РФ «военным преступником».
«Я думаю, что это неудачная попытка снять с себя, ну не с него лично, а со своей стороны и вообще с коллективного Запада, снять с себя ответственность за ту трагедию, которая происходит сейчас на Украине», – заявил Путин.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков до этого отмечал, что в последние часы Мерц допустил целый ряд «нехороших заявлений» в адрес Путина, включая слова о возможной площадке переговоров между Россией и Украиной в Женеве.
«Вряд ли его мнение в настоящий момент можно принимать во внимание», – пояснял представитель Кремля.
В ходе пресс-конференции в Китае Путин также заявил о том, что он готов к встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским, предложив тому приехать в Москву. Лидер РФ назвал Зеленского действующим главой администрации Украины, подчеркнув, что в соответствии с конституцией Украины никаких способов продления полномочий президента не существует.