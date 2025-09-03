Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин: слова Мерца – попытка переложить ответственность за трагедию на Украине

Ведомости

Президент России Владимир Путин раскритиковал высказывания канцлера ФРГ Фридриха Мерца, назвав их неудачной попыткой снять с коллективного Запада ответственность за происходящее на Украине.

Так лидер РФ прокомментировал слова Мерца, назвавшего президента РФ «военным преступником».

«Я думаю, что это неудачная попытка снять с себя, ну не с него лично, а со своей стороны и вообще с коллективного Запада, снять с себя ответственность за ту трагедию, которая происходит сейчас на Украине», – заявил Путин.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков до этого отмечал, что в последние часы Мерц допустил целый ряд «нехороших заявлений» в адрес Путина, включая слова о возможной площадке переговоров между Россией и Украиной в Женеве.

«Вряд ли его мнение в настоящий момент можно принимать во внимание», – пояснял представитель Кремля.

В ходе пресс-конференции в Китае Путин также заявил о том, что он готов к встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским, предложив тому приехать в Москву. Лидер РФ назвал Зеленского действующим главой администрации Украины, подчеркнув, что в соответствии с конституцией Украины никаких способов продления полномочий президента не существует.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте