Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин: Запад использует конфликт на Украине для решения экономических вопросов

Ведомости

Запад использует события на Украине для решения своих экономических вопросов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам своего визита в Китай. Также он отметил, что пошлины США в отношении Бразилии были связаны с внутриполитическими раскладами, а не с Украиной.

6 августа президент США Дональд Трамп установил дополнительную пошлину для Индии в размере 25% за покупку российской нефти. С учетом введенной с августа пошлины на индийские товары общий тариф составит 50%. Дополнительный тариф в 25% вступил в силу 27 августа.

30 июля Трамп подписал указ о повышении тарифов на бразильские товары до 50%. В Белом доме пояснили, что такой шаг связан с давлением со стороны властей Бразилии на американский бизнес, включая требования к цензуре и передаче пользовательских данных. Эти действия, по мнению Вашингтона, наносят ущерб интересам США в области прав человека и выборов.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её