Путин: Запад использует конфликт на Украине для решения экономических вопросов

Запад использует события на Украине для решения своих экономических вопросов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам своего визита в Китай. Также он отметил, что пошлины США в отношении Бразилии были связаны с внутриполитическими раскладами, а не с Украиной.