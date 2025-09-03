Путин: Запад использует конфликт на Украине для решения экономических вопросов
Запад использует события на Украине для решения своих экономических вопросов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам своего визита в Китай. Также он отметил, что пошлины США в отношении Бразилии были связаны с внутриполитическими раскладами, а не с Украиной.
6 августа президент США Дональд Трамп установил дополнительную пошлину для Индии в размере 25% за покупку российской нефти. С учетом введенной с августа пошлины на индийские товары общий тариф составит 50%. Дополнительный тариф в 25% вступил в силу 27 августа.
30 июля Трамп подписал указ о повышении тарифов на бразильские товары до 50%. В Белом доме пояснили, что такой шаг связан с давлением со стороны властей Бразилии на американский бизнес, включая требования к цензуре и передаче пользовательских данных. Эти действия, по мнению Вашингтона, наносят ущерб интересам США в области прав человека и выборов.