Путин доволен работой Мединского на переговорах с Украиной
Президент России Владимир Путин заявил, что доволен работой своего помощника Владимира Мединского, возглавляющего переговорную группу по Украине. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Китае.
Путин подчеркнул, что Россия готова при необходимости повысить уровень переговоров до более высокого политического уровня. При этом он отметил, что не хотел бы называть конкретные фамилии.
«Важен результат. А то, что сейчас делает наша переговорная группа под руководством моего помощника Мединского Владимира Вячеславовича, мне кажется, это хороший пример сдержанности и профессионального подхода», – сказал президент.
Глава государства также заявил, что готов встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским, предложив тому приехать в Москву. Путин подчеркнул, что считает Зеленского действующим главой администрации Украины, указав, что в соответствии с конституцией Украины не существует никаких способов продления полномочий президента.