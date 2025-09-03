Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин доволен работой Мединского на переговорах с Украиной

Ведомости

Президент России Владимир Путин заявил, что доволен работой своего помощника Владимира Мединского, возглавляющего переговорную группу по Украине. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Китае.

Путин подчеркнул, что Россия готова при необходимости повысить уровень переговоров до более высокого политического уровня. При этом он отметил, что не хотел бы называть конкретные фамилии.

«Важен результат. А то, что сейчас делает наша переговорная группа под руководством моего помощника Мединского Владимира Вячеславовича, мне кажется, это хороший пример сдержанности и профессионального подхода», – сказал президент.

Глава государства также заявил, что готов встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским, предложив тому приехать в Москву. Путин подчеркнул, что считает Зеленского действующим главой администрации Украины, указав, что в соответствии с конституцией Украины не существует никаких способов продления полномочий президента.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте