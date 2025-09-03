Трамп рассчитывает в ближайшее время поговорить с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает в ближайшее время провести телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он сказал во время встречи с президентом Польши Каролем Навроцким в Белом доме.
Президент США рассчитывает определиться с дальнейшими шагами по конфликту на Украине.
Также Трамп сообщил, что вскоре у него будет разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
2 сентября Трамп заявил, что примет иную позицию в отношении России в случае отсутствия прогресса по урегулированию украинского конфликта.
Во время общения с прессой Трамп также сообщил, что ему стали известны интересные детали о конфликте на Украине, которые вскоре будут обнародованы. На вопрос о том, какие будут последствия, если встреча между Путиным и Зеленским не состоится, Трамп отметил: «Посмотрим, что произойдет».