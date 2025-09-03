Трамп рассчитывает в ближайшее время поговорить с Путиным

Во время общения с прессой Трамп также сообщил, что ему стали известны интересные детали о конфликте на Украине, которые вскоре будут обнародованы. На вопрос о том, какие будут последствия, если встреча между Путиным и Зеленским не состоится, Трамп отметил: «Посмотрим, что произойдет».