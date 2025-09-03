МВД напомнило работодателям о правилах найма иностранных работников
Работодатели, привлекающие иностранных граждан, обязаны заключить с ними трудовой или гражданско-правовой договор и в течение трех дней уведомить об этом территориальный орган МВД России. Об этом сообщили в Главном управлении по вопросам миграции ведомства. Их сообщение передают «РИА Новости».
С начала года через портал госуслуг было подано более миллиона уведомлений о заключении договоров с иностранными работниками и свыше 700 000 – о расторжении, пишет ведомство. Подать уведомление можно не только онлайн, но и лично в территориальный орган МВД, через уполномоченные организации или почтовым отправлением.
В МВД подчеркнули, что за неуведомление предусмотрена административная ответственность: для должностных лиц штраф может составить до 50 000 руб., для юридических – до 800 000 руб. В Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области санкции выше – до 70 000 руб. для должностных лиц и до 1 млн руб. для организаций.
В июле сообщалось, что к концу первого полугодия 2025 г. в России действовала 171 000 разрешений на работу для мигрантов из дальнего зарубежья. Это на 33% больше, чем 129 000 разрешений в конце июня 2024 г. Число заключенных трудовых договоров с такими работниками увеличилось на 64% – с 43 000 до 71 000 за тот же период.