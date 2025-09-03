МВД напомнило работодателям о правилах найма иностранных работников

В июле сообщалось, что к концу первого полугодия 2025 г. в России действовала 171 000 разрешений на работу для мигрантов из дальнего зарубежья. Это на 33% больше, чем 129 000 разрешений в конце июня 2024 г. Число заключенных трудовых договоров с такими работниками увеличилось на 64% – с 43 000 до 71 000 за тот же период.