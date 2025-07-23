Число трудовых мигрантов из Индии выросло за год на 85%
Российский бизнес нарастил наем сотрудников из дальнего зарубежья в рамках выделенных квот, подтверждают опрошенные «Ведомостями» эксперты.
По данным МВД, к концу первого полугодия 2025 г. в России действовало 171 000 разрешений на работу для мигрантов из дальнего зарубежья. Это на 33% больше, чем 129 000 разрешений в конце июня 2024 г. Число заключенных трудовых договоров с такими работниками увеличилось на 64% – с 43 000 до 71 000 за тот же период.
Как посчитали «Ведомости» на основе данных ЕМИСС, среди граждан дальнего зарубежья, получивших официальные разрешения на работу, наибольший рост показали работники из следующих стран:
Бангладеш (на 644,5%, до 1420 человек),
Туркмении (на 423,1%, до 5830 человек)
Индии (на 85,7%, до 10 180 человек)
Китай (на 37,8% до 21 000 человек),
Вьетнам – (на 19% до 5120 человек).
Число работников из Турции наоборот снизилось на 20,1%, до 2260 человек.
На 2025 г. Минтруд выделил 234 958 квот на набор мигрантов, что в 1,5 раза больше, чем в 2024 г. В 2024 г. квоты были использованы на 65,1%. Спикер Госдумы Вячеслав Володин 22 июля высказался о нецелесообразности увеличения квот: «Совершенно очевиден вопрос: вы зачем в полтора раза увеличили квоту, если в прошлом году она была исполнена всего лишь на 65%».