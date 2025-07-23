Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Число трудовых мигрантов из Индии выросло за год на 85%

Ведомости

 

Российский бизнес нарастил наем сотрудников из дальнего зарубежья в рамках выделенных квот, подтверждают опрошенные «Ведомостями» эксперты.

По данным МВД, к концу первого полугодия 2025 г. в России действовало 171 000 разрешений на работу для мигрантов из дальнего зарубежья. Это на 33% больше, чем 129 000 разрешений в конце июня 2024 г. Число заключенных трудовых договоров с такими работниками увеличилось на 64% – с 43 000 до 71 000 за тот же период.

Как посчитали «Ведомости» на основе данных ЕМИСС, среди граждан дальнего зарубежья, получивших официальные разрешения на работу, наибольший рост показали работники из следующих стран:

  • Бангладеш (на 644,5%, до 1420 человек),

  • Туркмении (на 423,1%, до 5830 человек)

  • Индии (на 85,7%, до 10 180 человек)

  • Китай (на 37,8% до 21 000 человек),

  • Вьетнам – (на 19% до 5120 человек).

Число работников из Турции наоборот снизилось на 20,1%, до 2260 человек.

Михаил Метцель / ТАСС

На 2025 г. Минтруд выделил 234 958 квот на набор мигрантов, что в 1,5 раза больше, чем в 2024 г. В 2024 г. квоты были использованы на 65,1%. Спикер Госдумы Вячеслав Володин 22 июля высказался о нецелесообразности увеличения квот: «Совершенно очевиден вопрос: вы зачем в полтора раза увеличили квоту, если в прошлом году она была исполнена всего лишь на 65%».

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных