Число трудовых мигрантов из Индии выросло за год на 85%

На 2025 г. Минтруд выделил 234 958 квот на набор мигрантов, что в 1,5 раза больше, чем в 2024 г. В 2024 г. квоты были использованы на 65,1%. Спикер Госдумы Вячеслав Володин 22 июля высказался о нецелесообразности увеличения квот: «Совершенно очевиден вопрос: вы зачем в полтора раза увеличили квоту, если в прошлом году она была исполнена всего лишь на 65%».