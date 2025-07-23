В России растет спрос на мигрантов из стран дальнего зарубежья

В России растет спрос на мигрантов из стран дальнего зарубежьяЭкономисты и ЦБ объясняют это ограничениями регионов на работу мигрантов в отдельных сферах
Российский бизнес стал чаще нанимать иностранных сотрудников из стран дальнего зарубежья в рамках выделенных квот, сообщает Банк России в докладе «Региональная экономика» за июль. Например, в Тамбовской области появились квоты на работу мигрантов из Юго-Восточной Азии и Африки, отмечает ЦБ. В Орловской области производитель кабельной продукции также планирует трудоустроить мигрантов из Африки, добавляет регулятор в докладе. Опрошенные «Ведомостями» эксперты подтверждают тенденцию.
Мигрантов из дальнего зарубежья становится больше и постепенно меняется их соотношение с мигрантами из СНГ, подтверждает ведущий научный сотрудник центра «Институт социального анализа и прогнозирования» ИПЭИ РАНХиГС Юлия Флоринская. Регионы действительно расширяют географию привлечения трудовых ресурсов из-за ограничений, которые они ввели для мигрантов на работу по патенту, соглашается младший директор по суверенным и региональным рейтингам «Эксперт РА» Владислав Бухарский.