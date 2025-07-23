В России растет спрос на мигрантов из стран дальнего зарубежья

Мигрантов из дальнего зарубежья становится больше и постепенно меняется их соотношение с мигрантами из СНГ, подтверждает ведущий научный сотрудник центра «Институт социального анализа и прогнозирования» ИПЭИ РАНХиГС Юлия Флоринская. Регионы действительно расширяют географию привлечения трудовых ресурсов из-за ограничений, которые они ввели для мигрантов на работу по патенту, соглашается младший директор по суверенным и региональным рейтингам «Эксперт РА» Владислав Бухарский.