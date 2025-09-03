AFP: Трамп и Зеленский проведут переговоры в четверг
Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский проведут переговоры в четверг. Об этом сообщает AFP со ссылкой на представителя Белого дома.
«Трамп поговорит с Зеленским в четверг - американский чиновник», - говорится в сообщении AFP в сети Х.
3 августа Трамп заявил, что рассчитывает в ближайшее время провести телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он сказал во время встречи с президентом Польши Каролем Навроцким в Белом доме.
Президент США рассчитывает определиться с дальнейшими шагами по конфликту на Украине.
Также Трамп сообщил, что вскоре у него будет разговор с Зеленским.
2 сентября Трамп заявил, что примет иную позицию в отношении России в случае отсутствия прогресса по урегулированию украинского конфликта.
Во время общения с прессой Трамп также сообщил, что ему стали известны интересные детали о конфликте на Украине, которые вскоре будут обнародованы.