AFP: Трамп и Зеленский проведут переговоры в четверг

Ведомости

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский проведут переговоры в четверг. Об этом сообщает AFP со ссылкой на представителя Белого дома.

«Трамп поговорит с Зеленским в четверг - американский чиновник», - говорится в сообщении AFP в сети Х.

3 августа Трамп заявил, что рассчитывает в ближайшее время провести телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он сказал во время встречи с президентом Польши Каролем Навроцким в Белом доме.

Как Дональд Трамп прокомментировал ситуацию на Украине и парад в Пекине

Политика / Международные новости

Президент США рассчитывает определиться с дальнейшими шагами по конфликту на Украине.

Также Трамп сообщил, что вскоре у него будет разговор с Зеленским.

2 сентября Трамп заявил, что примет иную позицию в отношении России в случае отсутствия прогресса по урегулированию украинского конфликта.

Во время общения с прессой Трамп также сообщил, что ему стали известны интересные детали о конфликте на Украине, которые вскоре будут обнародованы.

