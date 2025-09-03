Путин прилетел во Владивосток

Российский лидер прилетел на Дальний Восток после четырехдневного визита в Китай. В Тяньцзине президент принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) с 31 августа по 1 сентября, а в Пекине – в праздновании 80-летия завершения Второй мировой войны.