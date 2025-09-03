Путин прилетел во Владивосток
Президент РФ Владимир Путин прибыл во Владивосток, где проходит Восточный экономический форум (ВЭФ). Об этом сообщили в Кремле.
3 сентября во Владивостоке открылся Х Восточный экономический форум, участие в котором подтвердили представили свыше 70 стран и территорий. Юбилейный ВЭФ проходит под лозунгом «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». Традиционно на форуме ожидается пленарное заседание с участием Путина.
Российский лидер прилетел на Дальний Восток после четырехдневного визита в Китай. В Тяньцзине президент принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) с 31 августа по 1 сентября, а в Пекине – в праздновании 80-летия завершения Второй мировой войны.
Кроме того, в Китае прошел ряд двусторонних встреч. В частности, переговоры состоялись с премьер-министром Словакии Робертом Фицо и президентом Сербии Александром Вучичем.