Политика

Захарова: освобождение россиян в Азербайджане станет важным шагом

Ведомости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что освобождение задержанных российских граждан в Азербайджане станет важным шагом к нормализации отношений между Москвой и Баку.

«Тема подробно обсуждалась в ходе состоявшихся 22 августа в Астрахани заседаний российско-азербайджанской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. До азербайджанской делегации была детально доведена позиция нашей страны», – подчеркнула дипломат на брифинге в рамках Восточного экономического форума.

Напряженность в отношениях возникла после событий в Екатеринбурге 27 июня, когда силовики задержали более 50 уроженцев Азербайджана по делу об убийствах, совершенных в 2001–2010 гг. На следующий день МИД Азербайджана потребовал от Москвы объяснений, сообщив о двух погибших и нескольких раненых при задержании.

30 июня МВД Азербайджана провело следственные действия в бакинском офисе радио Sputnik, входящего в МИА «Россия сегодня». СМИ сообщали о задержании двух сотрудников, которых первоначально приняли за представителей ФСБ. Позднее выяснилось, что речь идет о главе редакции Игоре Картавых и шеф-редакторе Евгении Белоусове. В тот же день была задержана редактор Ruptly Айтекнина Гусейнова.

1 июля стало известно о семи задержанных в офисе «Sputnik Азербайджан» по делу о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и отмывании доходов.

