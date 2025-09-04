Захарова: освобождение россиян в Азербайджане станет важным шагом

Напряженность в отношениях возникла после событий в Екатеринбурге 27 июня, когда силовики задержали более 50 уроженцев Азербайджана по делу об убийствах, совершенных в 2001–2010 гг. На следующий день МИД Азербайджана потребовал от Москвы объяснений, сообщив о двух погибших и нескольких раненых при задержании.