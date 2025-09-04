Трамп объяснил свой подход к переговорам по урегулированию конфликтов

Подход президента США Дональда Трампа к переговорам по урегулированию конфликтов между Россией и Украиной, а также другими странами заключается в том, чтобы собрать ключевых лидеров в одной комнате и позволить им достичь соглашения. Об этом сам американский лидер заявил в интервью CBS News.