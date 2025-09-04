Газета
Трамп объяснил свой подход к переговорам по урегулированию конфликтов

Подход президента США Дональда Трампа к переговорам по урегулированию конфликтов между Россией и Украиной, а также другими странами заключается в том, чтобы собрать ключевых лидеров в одной комнате и позволить им достичь соглашения. Об этом сам американский лидер заявил в интервью CBS News.

Трамп обратил внимание, что такой подход требует терпения. При этом, по мнению американского главы, он оправдал себя в других мирных сделках, заключенных в 2025 г.

8 августа Ереван и Баку заключили декларацию о мирных отношениях. Документ был подписан в Вашингтоне премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым при посредничестве Трампа. Стороны договорились о парафировании мирного соглашения, совместном обращении в ОБСЕ с просьбой о роспуске механизмов Минской группы по карабахскому урегулированию и разблокировании региональных коммуникаций.

Ранее Трамп заявлял, что остановил 7-10 войн.

