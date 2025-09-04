СВР: Мерц распорядился скрыть причастность ФРГ к поставкам ракет Киеву

По данным СВР, с комплектующих ракет удаляется заводская маркировка, а отдельные детали заменяются, чтобы затруднить идентификацию происхождения вооружения. При этом, как утверждают в разведке, управлять системами будут немецкие военные, так как обучение украинских специалистов заняло бы слишком много времени.