Политика

СВР: Мерц распорядился скрыть причастность ФРГ к поставкам ракет Киеву

Ведомости

Канцлер Германии Фридрих Мерц отдал распоряжение максимально скрыть причастность ФРГ к поставкам Украине крылатых ракет Taurus. Об этом сообщает Служба внешней разведки России (СВР).

По данным СВР, с комплектующих ракет удаляется заводская маркировка, а отдельные детали заменяются, чтобы затруднить идентификацию происхождения вооружения. При этом, как утверждают в разведке, управлять системами будут немецкие военные, так как обучение украинских специалистов заняло бы слишком много времени.

В ведомстве подчеркнули, что жесткая «антироссийская риторика Мерца» вызывает недоумение у ряда европейских экспертов на фоне продвижения диалога Москвы и Вашингтона по урегулированию украинского кризиса.

При этом 2 сентября Мерц сообщил, что до достижения перемирия речи о направлении западных войск на Украину идти не может. Он добавил, что даже после возможного прекращения огня ввод иностранных сил будет возможен лишь «с существенными оговорками» из-за множества препятствий.

