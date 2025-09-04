Газета
Политика

Путин начал рабочую программу во Владивостоке

Ведомости

Президент России Владимир Путин начал рабочую программу во Владивостоке с посещения филиала Национального центра «Россия» в Приморском крае. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.

Глава государства осмотрел интерактивную зону, которая посвящена 155-й отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригаде морской пехоты имени дважды Героя России генерал-майора Михаила Гудкова.

3 сентября во Владивостоке открылся Х Восточный экономический форум (ВЭФ), участие в котором подтвердили представили свыше 70 стран и территорий. Юбилейный ВЭФ проходит под лозунгом «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». Традиционно на форуме ожидается пленарное заседание с участием Путина.

Президент РФ прибыл во Владивосток вечером в тот же день после четырехдневного визита в КНР. В Тяньцзине Путин принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) с 31 августа по 1 сентября, а в Пекине – в праздновании 80-летия завершения Второй мировой войны.

