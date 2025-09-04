Путин начал рабочую программу во Владивостоке

Президент РФ прибыл во Владивосток вечером в тот же день после четырехдневного визита в КНР. В Тяньцзине Путин принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) с 31 августа по 1 сентября, а в Пекине – в праздновании 80-летия завершения Второй мировой войны.