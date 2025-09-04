Путин оценил результаты развития Дальнего Востока
В рамках визита во Владивосток президент РФ Владимир Путин ознакомился с интерактивной презентацией результатов развития Дальнего Востока и заслушал доклады о проделанной работе. Об этом сообщает Кремль.
Как пишет ТАСС, российский лидер отметил, что в регионе есть угроза дефицита газа. Он пояснил, что это может быть связано с отсутствием соединений между различными компонентами энергетической инфраструктуры.
Путин заметил при этом, что на Дальнем Востоке есть достаточное количество угля различного класса, которого может хватить «чуть ли не на 1000 лет». По его словам, его можно эффективнее использовать в энергетике региона.
4 сентября Путин начал рабочую программу во Владивостоке. При посещении филиала Национального центра «Россия» он осмотрел интерактивную зону, которая посвящена 155-й отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригаде морской пехоты имени дважды Героя России генерал-майора Михаила Гудкова.
Глава государства также провел встречу с курсантами центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания «Воин».