Оверчук выразил надежду на скорое возвращение задержанных в Азербайджане россиян
Россия рассчитывает, что власти Азербайджана с пониманием подойдут к ситуации с задержанными гражданами РФ. Об этом заявил вице-премьер Алексей Оверчук на полях Восточного экономического форума.
«С Азербайджаном в первую очередь, конечно же, нас беспокоит то, что наши 13 граждан находятся в Азербайджане, удерживаются там. И мы надеемся, что эти люди скоро окажутся на родине», – сказал он (цитата по ТАСС).
4 сентября официальный представитель МИДа Мария Захарова отмечала, что освобождение задержанных российских граждан стало бы важным шагом к нормализации отношений между Москвой и Баку.
Напряженность возникла после событий 27 июня в Екатеринбурге, где силовики задержали более 50 уроженцев Азербайджана по делу об убийствах 2001–2010 гг. На следующий день МИД Азербайджана потребовал от Москвы разъяснений, сообщив о двух погибших и нескольких раненых.
30 июня МВД Азербайджана провело следственные действия в бакинском офисе радио Sputnik. СМИ писали о задержании двух сотрудников, позже подтвердилось, что речь идет о главе редакции Игоре Картавых и шеф-редакторе Евгении Белоусове. В тот же день была задержана редактор Ruptly Айтекнина Гусейнова. 1 июля стало известно о семи задержанных в офисе «Sputnik Азербайджан» по делу о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и отмывании доходов.