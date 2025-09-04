Лаос заявил об интересе к вступлению в БРИКС

Объединение БРИКС создано в 2006 г. В 2011 г. к первоначальному составу – Бразилии, России, Индии и Китаю – присоединилась Южно-Африканская Республика. С 1 января 2024 г. в группу вошли Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Эфиопия, а с 6 января 2025 г. – Индонезия. Малайзия получила статус партнера БРИКС 1 января 2025 г. Тогда же партнерами стали Белоруссия, Боливия, Казахстан, Куба, Таиланд, Уганда и Узбекистан, позже к ним присоединились Нигерия и Вьетнам.