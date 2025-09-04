Газета
Лаос заявил об интересе к вступлению в БРИКС

Премьер-министр Лаосской Народно-Демократической Республики Сонсай Сипхандон сообщил, что они рассматривают возможность вступления в БРИКС.

«Мы заинтересованы в том, чтобы стать членом БРИКС. Сейчас находимся в процессе изучения этого вопроса», – заявил он на бизнес-диалоге «Россия – Лаос» в рамках Восточного экономического форума.

Объединение БРИКС создано в 2006 г. В 2011 г. к первоначальному составу – Бразилии, России, Индии и Китаю – присоединилась Южно-Африканская Республика. С 1 января 2024 г. в группу вошли Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Эфиопия, а с 6 января 2025 г. – Индонезия. Малайзия получила статус партнера БРИКС 1 января 2025 г. Тогда же партнерами стали Белоруссия, Боливия, Казахстан, Куба, Таиланд, Уганда и Узбекистан, позже к ним присоединились Нигерия и Вьетнам.

По словам министра экономического развития РФ Максима Решетникова, за два десятилетия доля стран G7 в мировом ВВП по паритету покупательной способности сократилась с 44,6% в 2000 г. до 28,4% в 2024 г. При этом доля БРИКС выросла с 21,5% до 39,7%. Решетников отметил, что из 25 крупнейших экономик мира 14 относятся к развивающимся странам.

Министр подчеркнул, что такие изменения ускоряют формирование новой торговой архитектуры, основанной на региональных соглашениях и сокращении зависимости от доллара. Среди факторов – опасения по поводу возможных ограничительных мер со стороны США, включая отключение от SWIFT, запреты на расчеты в долларах и санкционную политику.

