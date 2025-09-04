Газета
Bloomberg: Трамп пообещал Навроцкому, что США не будут выводить войска из Польши

Президент США Дональд Трамп пообещал новому лидеру Польши Каролю Навроцкому, что Соединенные Штаты не станут выводить войска из страны и даже могут увеличить присутствие для защиты. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Мы будем с Польшей до конца и поможем ей защитить себя», – сказал Трамп Навроцкому в Овальном кабинете. Президент Польши ответил, что с присутствием американских солдат его страна укрепляется и «чувствует себя в безопасности».

Bloomberg указало, что для Навроцкого обещание Трампа знаменует раннюю дипломатическую победу. Новый лидер Польши считает, что безопасность и будущее страны зависят исключительно от связей с США.

3 сентября Трамп принял Навроцкого в Белом доме. Основное внимание переговоров было уделено ситуации вокруг Украины и вопросам безопасности Польши. Аналитики считали, что добиться гарантий увеличения американского военного присутствия непросто.

В Польше сейчас находятся около 10 000 американских солдат. Администрация экс-президента США Джо Байдена разместила их после начала конфликта России и Украины.

