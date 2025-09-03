Трамп в Белом доме примет президента Польши Навроцкого

В последние дни польский президент сделал несколько резонансных заявлений в адрес Украины. В частности, он предложил ужесточить выдачу гражданства сторонникам Степана Бандеры и наложил вето на закон о соцвыплатах неработающим украинцам. Эти шаги вызвали резкую реакцию в Киеве. Украинский журналист Виталий Мазуренко в эфире Polsat News назвал риторику Навроцкого «поведением пахана». 27 августа польские власти потребовали от Киева официальных извинений.