Трамп в Белом доме примет президента Польши Навроцкого

Ведомости

Президент США Дональд Трамп 3 сентября примет в Белом доме президента Польши Кароля Навроцкого, сообщает Reuters. Приглашение было направлено польскому лидеру вскоре после его инаугурации в начале августа.

По данным издания, программа визита предусматривает встречу в Овальном кабинете, после чего стороны продолжат переговоры за частным обедом. Ожидается, что основное внимание будет уделено ситуации вокруг Украины и вопросам безопасности Польши.

По словам старшего научного сотрудника Совета по международным отношениям Чарльза Купчана, Варшава ожидает от США твердой позиции в отношении России.

«С польской стороны понятно, каким будет посыл: «Не позволяйте Путину играть с вами, дайте ему отпор. Нам нужна единая трансатлантическая позиция», – отметил эксперт.

Навроцкий, как ожидается, также поднимет вопрос об увеличении американского военного присутствия в Польше. Однако аналитики считают, что добиться таких гарантий будет непросто.

В последние дни польский президент сделал несколько резонансных заявлений в адрес Украины. В частности, он предложил ужесточить выдачу гражданства сторонникам Степана Бандеры и наложил вето на закон о соцвыплатах неработающим украинцам. Эти шаги вызвали резкую реакцию в Киеве. Украинский журналист Виталий Мазуренко в эфире Polsat News назвал риторику Навроцкого «поведением пахана». 27 августа польские власти потребовали от Киева официальных извинений.

