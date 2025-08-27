В Польше призвали Киев извиниться за оскорбление президента Навроцкого
Польские политики призвали Украину извиниться за оскорбление президента страны Кароля Навроцкого журналистом Виталием Мазуренко, передает Polsat News.
Действия польского лидера вызывали реакцию украинского журналиста Мазуренко. В эфире Polsat News он назвал риторику Навроцкого «поведением пахана»: «Именно так в российских тюрьмах описывают криминального лидера».
Польский депутат Себастьян Калета считает, что в отношении Мазуренко следует начать расследование по п. 2 ст. 135 УК страны, которая предусматривает наказание за оскорбление президента. Максимальный срок по этой статье – до трех лет лишения свободы.
Ряд политиков в Польше также заявили, что поведение Мазуренко показывает обоснованность президентского вето по закону о помощи украинцам. Об этом, в частности, заявил советник президента Навроцкого Блажей Побожи.
Мазуренко является гражданином Польши, но лишать его гражданства не планируют. После эфира журналист принес извинения в Facebook