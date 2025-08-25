Польша не сможет платить за Starlink для Украины

25 августа Навроцкий наложил вето на закон, предусматривающий соцвыплаты и бесплатное медобеспечение неработающим гражданам Украины. Навроцкий отметил, что поляки и впредь будут «народом, открытым для помощи и принятия украинских беженцев». При этом, по его словам, за 3,5 года ситуация принципиально изменилась и законодательство требует корректировки.