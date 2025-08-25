Польша не сможет платить за Starlink для Украины

Польша не сможет платить за Starlink для УкраиныЭтому мешает вето президента Навроцкого на закон о помощи для украинских беженцев
Варшава не может платить за спутниковый интернет от Starlink для Украины из-за президентского вето на закон о социальных выплатах и бесплатном медобеспечении для неработающих граждан Украины. Об этом заявил министр цифровизации страны Кшиштоф Гавковский.
«Это означает конец интернета Starlink, который Польша предоставляла <...> Украине. Кроме того, прекращается поддержка хранения украинских правительственных данных в безопасном месте», – написал он в X.
Гавковский заявил, что не может представить себе «лучшего подарка» для войск РФ, чем отключение Украины от интернета. Министр призвал президента страны Кароля Навроцкого «прекратить слепо нападать на правительство во имя политической борьбы»: «Вы вредите людям, борющимся за свою независимость, и одновременно помогаете России».
25 августа Навроцкий наложил вето на закон, предусматривающий соцвыплаты и бесплатное медобеспечение неработающим гражданам Украины. Навроцкий отметил, что поляки и впредь будут «народом, открытым для помощи и принятия украинских беженцев». При этом, по его словам, за 3,5 года ситуация принципиально изменилась и законодательство требует корректировки.
Кроме того, президент подготовил законопроект об ужесточении получения польского гражданства. Ужесточение может затронуть граждан Украины, поддерживающих наследие украинского националиста Степана Бандеры. Также Навроцкий предложил ужесточить наказание за нелегальное пересечение границы.