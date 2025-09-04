Газета
Куренков возглавил совет по ЧС в ОДКБ

Ведомости

Глава МЧС России Александр Куренков избран председателем координационного совета по чрезвычайным ситуациям (ЧС) Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщает МЧС России в Telegram-канале. Заседание совета прошло в киргизском городе Чолпон-Ата Иссык-Кульской области.

Председательство в организации ежегодно переходит от одного государства к другому: в этом году его возглавляет Киргизия, в следующем – Россия. В связи с этим Куренков обозначил три приоритетных направления работы: обмен опытом и технологиями в сфере ликвидации ЧС, повышение квалификации сотрудников служб и совместная отработка практических навыков при чрезвычайных ситуациях.

МЧС России продолжает готовить специалистов для стран ОДКБ: в вузах ведомства сейчас обучаются 209 представителей. Кроме того, в 2026 г. в Таджикистане пройдут учения «Скала-2026» с подразделениями экстренных служб стран-участниц организации.

Следующее заседание совета запланировано летом 2026 г. в Санкт-Петербурге.

Учения сил ОДКБ проходят в Витебской области Белоруссии в период с 31 августа по 6 сентября в плановом режиме.

