Минобороны заявило об уничтожении украинской ДРГ у Днепра
Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) , которая предприняла попытку войти в островную зону Днепра. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.
Разведчики обнаружили в устье Днепра моторную лодку, которая двигалась с высокой скоростью. На перехват ДРГ направились FPV-дроны российской группировки войск «Днепр». При попытке лодки войти в островную зону реки по ней были нанесены удары дронами-камикадзе. В результате действий военных разведывательного подразделения лодка была потоплена.
Оборонное ведомство также опубликовало кадры уничтожения ДРГ.
20 августа сотрудники ФСБ России пресекли деятельность ДРГ в Брянской области. Участников обучали на территории Украины, Литвы, Эстонии и Норвегии. По данным спецслужбы, они планировали теракты и диверсии на объектах транспортной инфраструктуры в России. Во время оперативных мероприятий силовики ликвидировали троих диверсантов, еще трое были задержаны. В отношении членов ДРГ возбуждены уголовные дела о приготовлении к диверсии.
На месте столкновения обнаружены шесть американских автоматических штурмовых винтовок, приборы для бесшумной стрельбы, 16 кг пластичного взрывчатого вещества из Чехии, взрывные устройства, гранаты и патроны в большом количестве, а также радиостанция для контактов с западными спецслужбами.