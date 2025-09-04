Минобороны заявило об уничтожении украинской ДРГ у Днепра

20 августа сотрудники ФСБ России пресекли деятельность ДРГ в Брянской области. Участников обучали на территории Украины, Литвы, Эстонии и Норвегии. По данным спецслужбы, они планировали теракты и диверсии на объектах транспортной инфраструктуры в России. Во время оперативных мероприятий силовики ликвидировали троих диверсантов, еще трое были задержаны. В отношении членов ДРГ возбуждены уголовные дела о приготовлении к диверсии.