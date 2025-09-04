МИД Ирана понизил уровень отношений с Австралией

На следующий день в иранском МИДе назвали такое решение неоправданным и противоречащим традициям дипломатических отношений между двумя странами. Кроме того, министерство отвергло обвинения австралийской стороны в разжигании антисемитизма. По мнению иранского МИДа, обвинения правительства Австралии согласуются с политикой Израиля, направленной на отвлечение внимания общественности от эскалации напряженности в секторе Газа.