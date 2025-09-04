Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

МИД Ирана понизил уровень отношений с Австралией

Ведомости

МИД Ирана в ответ на действия Канберры понизил уровень отношений с Австралией, выслав из страны посла. Об этом заявил официальный представитель иранского министерства Исмаил Багаи.

«В соответствии с дипломатическим правом в ответ на действия Австралии Исламская Республика Иран также снизила уровень дипломатического присутствия Австралии в Иране. Посол Австралии покинул страну», – сказал он (цитата по ТАСС).

26 августа стало известно, что Австралия намерена выслать посла Ирана Ахмада Садеги в Канберре, а также троих дипломатов. Решение было принято после сообщения спецслужб страны о том, что Иран стоит как минимум за двумя антисемитскими нападениями на территории Австралии.

На следующий день в иранском МИДе назвали такое решение неоправданным и противоречащим традициям дипломатических отношений между двумя странами. Кроме того, министерство отвергло обвинения австралийской стороны в разжигании антисемитизма. По мнению иранского МИДа, обвинения правительства Австралии согласуются с политикой Израиля, направленной на отвлечение внимания общественности от эскалации напряженности в секторе Газа.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь