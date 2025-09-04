МИД Ирана понизил уровень отношений с Австралией
МИД Ирана в ответ на действия Канберры понизил уровень отношений с Австралией, выслав из страны посла. Об этом заявил официальный представитель иранского министерства Исмаил Багаи.
«В соответствии с дипломатическим правом в ответ на действия Австралии Исламская Республика Иран также снизила уровень дипломатического присутствия Австралии в Иране. Посол Австралии покинул страну», – сказал он (цитата по ТАСС).
26 августа стало известно, что Австралия намерена выслать посла Ирана Ахмада Садеги в Канберре, а также троих дипломатов. Решение было принято после сообщения спецслужб страны о том, что Иран стоит как минимум за двумя антисемитскими нападениями на территории Австралии.
На следующий день в иранском МИДе назвали такое решение неоправданным и противоречащим традициям дипломатических отношений между двумя странами. Кроме того, министерство отвергло обвинения австралийской стороны в разжигании антисемитизма. По мнению иранского МИДа, обвинения правительства Австралии согласуются с политикой Израиля, направленной на отвлечение внимания общественности от эскалации напряженности в секторе Газа.