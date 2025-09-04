Газета
Посол Германии на Украине Мартин Егер возглавит федеральную разведку ФРГ

Ведомости

Действующий посол Германии на Украине Мартин Егер с 15 сентября вступит в должность руководителя Федеральной разведывательной службы (БНД). Об этом сообщили в пресс-службе правительства ФРГ.

Егер сменит на этом посту Бруно Каля, который будет назначен послом Германии в Ватикане. Новый глава БНД считается одним из наиболее опытных кризисных дипломатов страны, сказано в пресс-релизе. В его карьере – работа в министерстве финансов и министерстве иностранных дел, должность статс-секретаря в минэкономразвития, а также посты посла Германии в Афганистане и Ираке. С июля 2023 г. он возглавляет диппредставительство ФРГ в Киеве.

В мае Егер анонсировал передачу Киеву дополнительных американских зенитно-ракетных комплексов Patriot, немецких IRIS-Е и новых систем противовоздушной обороны малого радиуса действия Skynex во время своей поездки в Харьковскую область.

