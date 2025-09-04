Газета
Главная / Политика /

Трамп начал видеозвонок с Зеленским и европейскими лидерами

Ведомости

Президент США Дональд Трамп проводит видеоконференцию с украинским лидером Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран. Об этом в соцсети X сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник.

По словам Равида, видеоконференция началась в 15:20 мск.

4 сентября правительство Великобритании сообщило, что «коалиция желающих», куда входят европейские союзники Киева, готова поставлять Украине ракеты большой дальности. В этот же день Der Spiegel писал, что «коалиция» рассматривает возможные сценарии военной миссии на Украине после заключения мирного соглашения с Россией. По данным издания, на секретных встречах рассматривались разные подходы, но единое мнение о том, сколько каждая страна готова выделить солдат, пока отсутствует.

