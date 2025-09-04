Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин «на полях» ВЭФа встретился с премьер-министром Лаоса Сипхандоном

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Лаоса Сонсаем Сипхандон встретились на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом сообщает «РИА Новости».

В рамках бизнес-диалога Россия – Лаос на ВЭФе Сипхандон сообщил, что Лаос рассматривает возможность вступления в БРИКС. «Мы заинтересованы в том, чтобы стать членом БРИКС. Сейчас находимся в процессе изучения этого вопроса», – заявил он.

На территории кампуса Дальневосточного федерального университета 3 сентября открылся юбилейный X ВЭФ. Его центральным событием станет пленарное заседание 5 сентября, где выступит Путин. Как ожидается, помимо Сипхандона, для участия в сессии прибудут представители свыше 70 стран и территорий. В частности, ожидается визит премьер-министра Монголии Сонсай Гомбожавына Занданшатара.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её