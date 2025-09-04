Путин «на полях» ВЭФа встретился с премьер-министром Лаоса Сипхандоном
В рамках бизнес-диалога Россия – Лаос на ВЭФе Сипхандон сообщил, что Лаос рассматривает возможность вступления в БРИКС. «Мы заинтересованы в том, чтобы стать членом БРИКС. Сейчас находимся в процессе изучения этого вопроса», – заявил он.
На территории кампуса Дальневосточного федерального университета 3 сентября открылся юбилейный X ВЭФ. Его центральным событием станет пленарное заседание 5 сентября, где выступит Путин. Как ожидается, помимо Сипхандона, для участия в сессии прибудут представители свыше 70 стран и территорий. В частности, ожидается визит премьер-министра Монголии Сонсай Гомбожавына Занданшатара.