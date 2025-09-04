Путин «на полях» ВЭФа встретился с премьер-министром Лаоса Сипхандоном

В рамках бизнес-диалога Россия – Лаос на ВЭФе Сипхандон сообщил, что Лаос рассматривает возможность вступления в БРИКС. «Мы заинтересованы в том, чтобы стать членом БРИКС. Сейчас находимся в процессе изучения этого вопроса», – заявил он.