Индия и ЕС намерены завершить торговые переговоры до конца года
Евросоюз (ЕС) и Индия намерены завершить переговоры, посвященные принятию соглашения о свободной торговле, к концу 2025 г., сообщила глава Еврокомиссии (ЕС) Урсула фон дер Ляйен в соцсети X после диалога с индийском премьер-министром Нарендрой Моди.
«Заглядывая вперед, мы планируем согласовать совместную стратегическую повестку дня на следующем саммите Европы и Индии, который предположительно состоится в первой половине 2026 г.», – написала политик.
Переговоры о заключении соглашения о свободной торговле между ЕС и Индией стартовали в 2007 г., приостановившись спустя 6 лет. Тогда стороны не договорились о нескольких вопросах, в том числе о правах интеллектуальной собственности и пошлинах на автомобили. Диалог объединения с Индией продолжился только в мае 2021 г. В феврале фон дер Ляйен говорила о том, что стороны поддерживают идею о завершении переговоров к концу 2025 г.
2 сентября министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял заявил, что Индия также надеется заключить двустороннее торговое соглашение с США к ноябрю текущего года. Он объяснил, что в ходе переговоров между двумя странами торговые вопросы вышли на первый план, а геополитические моменты отошли на второй.