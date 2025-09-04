Индия и ЕС намерены завершить торговые переговоры до конца года

Переговоры о заключении соглашения о свободной торговле между ЕС и Индией стартовали в 2007 г., приостановившись спустя 6 лет. Тогда стороны не договорились о нескольких вопросах, в том числе о правах интеллектуальной собственности и пошлинах на автомобили. Диалог объединения с Индией продолжился только в мае 2021 г. В феврале фон дер Ляйен говорила о том, что стороны поддерживают идею о завершении переговоров к концу 2025 г.