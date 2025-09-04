Дуров дополнил свое заявление об исторической агрессии Запада в отношении славян
Бизнесмен, основатель мессенджера Telegram Павел Дуров конкретизировал свои слова об агрессии Западной Европы в отношении славянских государств. В публикации в соцсети X он напомнил о двух мировых войнах, Отечественной войне 1812 г. и Крымской войне.
«Обе мировые войны начались с нападения западноевропейских стран на славянские страны: вторжение Австрии в Сербию в 1914 г. и вторжение Германии в Польшу в 1939 г. В XIX в. Запад без всякой причины вторгся на славянские земли во время наполеоновских войн и Крымской войны», – заявил Дуров.
4 сентября бизнесмен ответил на сообщение основателя Tesla и SpaceX Илона Маска. Он заявил, что славянские государства никогда не нападали на Западную Европу без причины, хотя обратные ситуации происходили неоднократно. Дуров также объяснил, что слово «slave» («раб») происходит от старофранцузского «esclave», значениями которого ранее были и «славянин», и «раб». Дуров напомнил, что это связано с порабощением множества славян западными европейцами (в основном франками) в Средние века.
В аккаунте Маска была опубликована переписка с чат-ботом Grok, который утвердительно ответил на вопрос о том, действительно ли слово «slave» произошло от обозначения белого человека из Восточной Европы.