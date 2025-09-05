Газета
Главная / Политика /

Песков: работу в стамбульском режиме можно продолжить

Ведомости

При повышении уровня переговоров России с Украиной работа в стамбульском режиме может быть продолжена. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков «РИА Новости» на полях Восточного экономического форума.

Песков отметил, что российский лидер Владимир Путин очень высоко оценил результативность работы переговорной группы РФ с Украиной, возглавляемой помощником президента РФ Владимиром Мединским.

«Поэтому эта работа тоже может и должна быть продолжена», – сказал он.

4 сентября замглавы МИД РФ Михаил Галузин в интервью журналу «Новые регионы России» сообщил, что российская сторона готова продолжать диалог с Украиной по урегулированию конфликта в Стамбуле и открыта к рассмотрению вопроса повышения уровня делегаций. Он добавил при этом, что украинская сторона не готова искать мирные способы урегулирования конфликта.

