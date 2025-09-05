Песков: работу в стамбульском режиме можно продолжить

4 сентября замглавы МИД РФ Михаил Галузин в интервью журналу «Новые регионы России» сообщил, что российская сторона готова продолжать диалог с Украиной по урегулированию конфликта в Стамбуле и открыта к рассмотрению вопроса повышения уровня делегаций. Он добавил при этом, что украинская сторона не готова искать мирные способы урегулирования конфликта.