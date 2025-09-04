Галузин: РФ готова рассмотреть повышение уровня делегаций в переговорах с Киевом
Российская сторона готова продолжать диалог с Украиной по урегулированию конфликта в Стамбуле, а также открыта к рассмотрению вопроса повышения уровня делегаций. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин в интервью журналу «Новые регионы России».
При этом он отметил, что украинская сторона не готова искать мирные способы урегулирования конфликта. Галузин пояснил, что Киев пытается нивелировать договоренности, достигнутые между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в ходе саммита на Аляске. Кроме того, по его словам, Украина отвергает необходимость решения первопричин кризиса.
«Без этого фундамента реализовывать все остальные договоренности априори невозможно», – заключил замминистра.
Трамп в интервью телеканалу CBS News говорил, что Москва и Киев пока не готовы к заключению мирного соглашения. Он допустил, что в вопросах урегулирования конфликтов иногда нужно «выждать».
Агентство Reuters в августе писало, что для прекращения огня на территории Украины Путин потребовал, чтобы Киев отказался от всего Восточного Донбасса и вступления в НАТО, а также сохранял нейтралитет и не размещал западные войска на своей территории. Собеседники агентства рассказали, что в этих условиях Путин пошел на компромисс в отношении территориальных требований, которые он выдвинул в июне 2024 г.
3 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что для прочного урегулирования на Украине необходимо международно-правовое признание новых территориальных реалий. Он подчеркнул, что речь идет о включении в состав России Крыма, Севастополя, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей по результатам проведенных референдумов.