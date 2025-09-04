Газета
Главная / Политика /

Зеленский вновь отказался выводить войска с территории Донбасса

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский накануне его разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Киев не согласится на вывод войск из Донбасса. Об этом он сказал в интервью французскому изданию Le Point.

«СМИ утверждают, что, если бы украинские солдаты покинули восточные районы страны, мир был бы восстановлен. Это неправда», – подчеркнул Зеленский. Он заявил, что Россия якобы будет использовать Крым и новые территории для эскалации конфликта.

3 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что для прочного урегулирования на Украине необходимо международно-правовое признание новых территориальных реалий. Он подчеркнул, что речь идет о включении в состав России Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей по результатам проведенных референдумов.

Reuters писал в августе, что для прекращения огня на территории Украины Путин потребовал, чтобы Киев отказался от всего Восточного Донбасса и вступления в НАТО, а также сохранял нейтралитет и не размещал западные войска на своей территории. Собеседники агентства рассказали, что в этих условиях Путин пошел на компромисс в отношении территориальных требований, которые он выдвинул в июне 2024 г.

