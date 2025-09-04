Трамп: Россия и Украина пока не готовы к миру
Президент США Дональд Трамп заявил, что, несмотря на его приверженность идее урегулирования конфликта между Россией и Украиной, стороны пока не готовы к заключению мирного соглашения. Об этом он сказал в интервью телеканалу CBS News.
«Я наблюдал за этим, я видел это и говорил об этом с президентом [России Владимиром] Путиным и президентом [Украины Владимиром] Зеленским. Что-то должно произойти, но они еще не готовы. Но что-то должно произойти. Мы добьемся своего», – подчеркнул Трамп.
По словам президента США, его позиция остается «реалистичной и оптимистичной», и он продолжает внимательно следить за действиями Москвы и Киева на фоне неопределенности в отношении возможных личных переговоров Путина и Зеленского. Трамп допустил, что в вопросах урегулирования конфликтов иногда нужно «выждать»
3 сентября Трамп заявил, что рассчитывает в ближайшее время провести телефонный разговор с Путиным. Президент США рассчитывает определиться с дальнейшими шагами по конфликту на Украине.
Также Трамп сообщил, что вскоре у него будет разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Вчера Путин вновь подчеркнул, что готов провести встречу с Зеленским. Однако для этого украинскому президенту надо будет приехать в Москву.