Песков: российско-американские отношения «деградировали» из-за Байдена
Отношения России и США «деградировали» из-за действий администрации бывшего президента Штатов Джо Байдена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что процесс нормализации хоть и идет, он не может быть быстрым. Его слова передают «Известия».
«Исправлять это сложно, и это будет процесс, растянутый по времени. Здесь нужно набраться терпения», – отметил Песков.
Ранее Песков заявил, что Москва и Вашингтон ведут контакты между Кремлем и Белым домом, между спецслужбами. Но об оживлении всех связей между двумя государствами пока говорить не приходится.