Песков: российско-американские отношения «деградировали» из-за Байдена

Отношения России и США «деградировали» из-за действий администрации бывшего президента Штатов Джо Байдена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что процесс нормализации хоть и идет, он не может быть быстрым. Его слова передают «Известия».



«Исправлять это сложно, и это будет процесс, растянутый по времени. Здесь нужно набраться терпения», – отметил Песков.