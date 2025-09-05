Газета
Песков сообщил об отсутствии комплексного оживления связей России и США

Москва и Вашингтон ведут контакты между Кремлем и Белым домом, между спецслужбами. Но об оживлении всех связей между двумя государствами пока говорить не приходится, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Существуют каналы общения. Но пока это не привело к комплексному оживлению всех наших связей», – сказал представитель Кремля.

5 сентября Песков также заявил, что нет наработок по возможному разговору президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Перед этим Трамп сообщил прессе, что намерен провести телефонный разговор с российским лидером. Он отметил «хороший диалог» между ним и Путиным.

15 августа на Аляске состоялись переговоры Путина и Трампа. Встреча лидеров в узком составе проходила в формате «три на три» и продолжалась 2 часа 45 минут. 

