Песков сообщил об отсутствии комплексного оживления связей России и США

5 сентября Песков также заявил, что нет наработок по возможному разговору президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Перед этим Трамп сообщил прессе, что намерен провести телефонный разговор с российским лидером. Он отметил «хороший диалог» между ним и Путиным.