Песков заявил об отсутствии наработок по разговору Путина и Трампа
Наработок по возможному разговору президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на площадке Восточного экономического форума.
Ранее Трамп во время общения с журналистами в Белом доме заявил, что намерен провести телефонный разговор с Путиным. Он отметил «хороший диалог», проходящий с российским лидером.
4 сентября Трамп опубликовал фотографию с Путиным после разговора с европейскими лидерами из так называемой коалиции желающих. На ней главы государств смотрят в небо, где летят военные самолеты ВВС США.
Переговоры Путина и Трампа состоялись в городе Анкоридж 15 августа. Встреча лидеров в узком составе состоялась в формате «три на три» и продолжалась 2 часа 45 минут.