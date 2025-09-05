Трамп заявил, что собирается поговорить с Путиным
Президент США Дональд Трамп намерен провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом американский лидер сообщил журналистам в Белом доме.
«Я собираюсь, да. У нас очень хороший диалог», – подтвердил Трамп свои планы на предстоящий разговор.
4 сентября Трамп опубликовал фотографию с Путиным после разговора с европейскими лидерами из так называемой коалиции желающих. На ней главы государств смотрят в небо, где летят военные самолеты ВВС США.
Газета Bild писала, что разговор Трампа с европейскими лидерами оказался «горячим», а сами собеседники американского президента испытывают «недовольство и разочарование». По словам источников издания, в «коалиции желающих» по итогам видеоконференции все еще сомневаются в том, что Трамп будет готов ввести новые, более жесткие санкции против РФ.
3 сентября Трамп говорил, что планирует позвонить Путину «в ближайшие дни», писала Financial Times.