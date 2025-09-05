Трамп заявил, что собирается поговорить с Путиным

Газета Bild писала, что разговор Трампа с европейскими лидерами оказался «горячим», а сами собеседники американского президента испытывают «недовольство и разочарование». По словам источников издания, в «коалиции желающих» по итогам видеоконференции все еще сомневаются в том, что Трамп будет готов ввести новые, более жесткие санкции против РФ.