Трамп опубликовал фото с Путиным после видеоконференции с европейскими лидерами
Президент США Дональд Трамп разместил в соцсети TruthSocial фотографию, на которой он изображен вместе с российским лидером Владимиром Путиным в Анкоридже на Аляске. Это произошло после того, как состоялся разговор главы Белого дома с участниками «коалиции желающих» и президентом Украины Владимиром Зеленским.
Фотография запечатлела момент, когда главы государств посмотрели в небо. В следующей публикации Трамп показал изображение группировки из стратегического бомбардировщика B-2 и американских истребителей. Они пролетели над президентами и прессой в момент встречи лидеров РФ и США.
Газета Bild писала, что разговор Трампа с европейскими лидерами оказался «горячим», а сами собеседники американского президента испытывают «недовольство и разочарование». По словам источников издания, в «коалиции желающих» по итогам видеоконференции все еще сомневаются в том, что Трамп будет готов ввести новые, более жесткие санкции против РФ.
Агентство Reuters сообщало, что глава Белого дома во время звонка заявил о 1,1 млрд евро, которые получила Москва за год от продажи нефти Евросоюзу. Он сказал, что эти деньги направляются на финансирование российских военных сил, и призвал прекратить закупки.